Кольченко в РФ под надуманным предлогом отправили в штрафной изолятор

Украинского политзаключенного Александра Кольченко в российской колонии поместили в штрафной изолятор на 13 суток.

Об этом сообщила в Facebook российская правозащитница Татьяна Щур со ссылкой на информацию адвоката, который работает по договору с Уральской правозащитной группой и 16 марта посетил Кольченко в ВК-6 г. Копейска.

«Сашу с 8 марта держат в ШИЗО. Его поместили туда на 13 суток за, якобы, передвижение без охраны именно по тем местам, где он и другие осужденные, как правило, ходят без охраны: в библиотеку, в столовую...», – написала Щур.

По ее словам, этот формальный повод наказать осужденного применяется лишь тогда, когда это выгодно начальству.

«Особая подлость нынешнего помещения заключается в том, что накануне мы передали ему долгожданную передачу, так необходимую парню, у которого врачи констатировали проблемы с сердечным ритмом. Теперь эту передачу Саша получит только после ШИЗО, и дойдет ли она до него – большой вопрос!», – добавила правозащитница.

Она напомнила, что на Новый год Кольченко отсидел 10 суток в ШИЗО за «нарушение формы одежды», потому что не пришил бирку с фамилией на одежду, что временно заменяла выстиранный к празднику бушлат.

Как известно, мама политзаключенного Лариса Кольченко в ноябре 2017 года сообщала об ухудшении состояния здоровья ее сына. По словам женщины, ее сын сильно похудел – из-за потери веса в исправительной колонии его госпитализировали с диагнозом «дефицит веса».

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская попросила российскую коллегу Татьяну Москалькову проконтролировать лечение украинца.

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