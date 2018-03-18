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воскресенье, 18 марта, 2018, 20:57 Мир
Франция не признает «выборов» президента России в Крыму

Франция не признает проведение в Крыму выборов президента РФ и выражает обеспокоенность милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с правами человека.

Об этом говорится в заявлении МИД Франции.

«Франция, как и ранее, выражает твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ... Франция сегодня не признает организацию выборов президента России в Крыму», – говорится в заявлении.

Как отмечается, официальный Париж обеспокоен милитаризацией полуострова и ухудшением ситуации с соблюдением прав человека, особенно крымских татар. Франция осуждает дискриминацию на основе этнической или религиозной принадлежности и призывает к освобождению всех лиц, задержанных с нарушением международного права, отмечается в документе.

МИД Франции также призвал к сохранению и защите исторического и культурного наследия на территории аннексированного Россией Крыма.

Внешнеполитическое ведомство также сообщило, что министр по делам Европы и иностранным делам Франции Жан-Ив Ле Дриан 22-23 марта посетит Украину, где проведет переговоры с властями, в частности по ситуации на оккупированных территориях Крыма и Донбасса.
КрымФранциявыборы в России
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