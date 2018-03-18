Эксперты приедут в Британию отобрать пробы «Новичка»

Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХЗ) в понедельник прибудут в Великобританию, чтобы отобрать пробы нервно-паралитического газа, от контакта с которым могли пострадать экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
Об этом сообщает «Интерфакс».
«Потом (эти образцы исследуют в международных лабораториях с высокой репутацией, которые определит ОЗХЗ», – сообщили в британском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД пояснили, что «результатов исследований стоит ждать минимум через две недели».
Ожидается, что на основании статьи восьмой Конвенции о запрете химоружия, эксперты ОЗХЗ примут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы из его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.