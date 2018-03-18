Двух участников демонтажа конструкций на Майдане забрали в полицию

Двух активных участников демонтажа конструкций с украинской символикой на майдане Независимости в Киеве доставили в управление полиции.

Об этом сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко, информирует пресс-служба ведомства.

«По призывам спикеров и организаторов люди, которые пришли на акцию, решили разобрать конструкции с государственной символикой. Конструкции, которые символизировали единство Украины и Крыма. Чтобы не провоцировать ситуацию, полицейские не вмешивались, но зафиксировали действия тех лиц, которые это делали. Каждому из них будет дана правовая оценка», – отметил Крищенко.

Одновременно он отметил, что акция прошла без грубых нарушений правопорядка.

«Несмотря на поведение отдельных лиц, правоохранители не допустили провокаций и столкновений. В управление полиции доставили двух активных участников», – сказал он.

Информация о демонтаже конструкций зарегистрирована в Журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского управления полиции. Решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 356 (Самоуправство) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Укринформ, участники акции протеста, организованной партией «Движение новых сил» в воскресенье, 18 марта, демонтировали металлические конструкции, установленные на майдане Независимости.

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