Британия отказала Москве в доступе к Скрипалю

Великобритания ответила отказом на запрос России предоставить доступ к экс-сотруднику ГРУ Сергею Скрипалю, ибо рассматривает его как британского подданного.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на посольство РФ в Лондоне.

«Мы сделали запрос консульского доступа к Скрипалю той же нотой, что и к его дочери. Мы получили отказ, поскольку британская сторона рассматривает его как британского гражданина», – заявили в российской дипмиссии.

Сообщается, что накануне посол РФ в Великобритании Александр Яковенко заявил, что Лондон не предоставляет доступа к россиянам Сергею Скрипалю и его дочери Юлии.

Как известно, 5 марта полиция британского города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров вследствие действия неизвестного опасного вещества серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это бывший двойной агент экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

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