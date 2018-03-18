Бокс: Украинец Гвоздик победил Амара и завоевал чемпионский пояс WBC

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул временного чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).

Гвоздик в ночь на воскресенье в Нью-Йорке (США) одержал победу над французом Мехди Амаром единогласным решением судей– 117:111, 116:112, 118:110, сообщает Укринформ.

Для украинского боксера эта победа стала 15-й в 15-ти поединках на профессиональном ринге. 12 боев Гвоздик завершил досрочно.

Победа над Амаром предоставляет возможность Гвоздику провести бой за полноценный чемпионский титул по версии WBC против победителя боя между Адонисом Стивенсоном из Канады и шведом Баду Джеком.

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