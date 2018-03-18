Анонс матча 24-го тура Премьер-лиги «Александрия» – «Карпаты»

В воскресенье, 18 марта, львовские «Карпаты» сыграют против «Александрии» выездной матч 24-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги сезона-17/18. Начнется поединок «львов» и команды Владимира Шарана в 14:00. Для «зелено-белых» это будет первый поединок в гостях в рамках соревнования во второй шестерке.

Футбол. Мужчины. Чемпионат Украины. Премьер-лига-2017/2018. Матч 24-го тура

«АЛЕКСАНДРИЯ» – «КАРПАТЫ»

18 марта. Начало -14:00. Александрия. КСК «Ника».

Арбитр – Владимир Новохатний (Киев).

Ассистенты арбитра : Евгений Данильченко (Луганск), Ярослав Трехлиб (Днепр).

Четвертый арбитр – Иван Бондарь (Киев).

Делегат ФФУ – Сергей Шебек (Киев).

Наблюдатель арбитража – Сергей Цымбал (Сумы).

Дисквалифицированные : Сергей Ситало («Александрия») – Леонид Акулинин («Карпаты»).

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СТАРТОВЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД (версия Информационного центра ФК «Карпаты»):

«АЛЕКСАНДРИЯ»: Панькив, Бухал, Гитченко, Пашаев, Бацула, Банада, Протасов, Грицук, Старенький, Полярус, Пономарь.

«КАРПАТЫ»: Шевченко, Федецкий, Сандохадзе, Нестеров, Гуцуляк, Вербный, Карраскаль, Ди Франко, Швед, Санчес, Мякушко.

Накануне противостояния на Кировоградщине стоит отметить несколько статистических моментов. Так, в последних трех поединках «Александрия» не пропускает (победа над «Мариуполем» со счетом 1:0 и две нулевые ничьи со «Звездой» и «Черноморцем»). Что касается «Карпат», то они наоборот не могут отличиться в трех турах подряд. Львовяне также разошлись «нулями» с «Черноморцем» и дважды проиграли с идентичным счетом 0:3 донецкому «Шахтеру» и «Олимпику», пишет Информационный центр ФК «Карпаты».

В прошлом туре команды пострадали из-за неоднозначных судейских решений, поэтому в воскресной игре Владимир Шаран и Олег Бойчишин не смогут использовать игроков атакующей линии. Артем Ситало был удален в поединке с «Черноморцем», а Леонид Акулинин увидел перед собой красный свет во встрече с «Олимпиком».

В рамках регулярной части УПЛ команды сыграли между собой две игры. Сначала на «Украине» команды не определили сильнейшего – 0:0, а в матче второго круга александрийцы праздновали победу. В родных стенах они забили «Карпатам» три гола, не пропустив при этом ни разу.

Стоит заметить, что «Александрия» в последний раз терпела поражение на «Нике» еще в августе, когда полтавской «Ворскле» удалось забить единственный гол во встрече. В свою очередь, «Карпаты» последний раз выигрывали за пределами дома в октябре. Среди действующих лиц снова «Ворскла» – классный штрафной Сергея Мякушко принес «львам» минимальную победу над полтавчанами.

«Александрия» пропускает крайне мало и ее оборона является одной из лучших в чемпионате. Более того, в семи последних домашних матчах будущий соперник «Карпат» пропустил лишь один гол. В последний раз вратари александрийцев вытаскивали мяч из сетки на домашней арене еще в октябре в противостоянии с «Вересом». Смогут ли львовяне ухудшить статистику «Александрии», узнаем сегодня.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.