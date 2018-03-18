18 марта Украину будет и дальше засыпать снегом

В воскресенье в Украине в большинстве областей ожидаются сложные погодные условия: снег, метели, порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

«По данным Укргидрометцентра, 18 марта в Украине, кроме северных областей, снег, метели, в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской областях сильные снегопады, снежные заносы», – говорится в сообщении.

В Карпатах в воскресенье ожидается очень сильный снег.

Кроме того, в большинстве областей Украины порывы ветра 15-20 м/с, на дорогах – гололедица.

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