В Запорожье вернули государству исторические курганы

В Запорожье прокуратура вернула государству земельные участки с расположенными на них курганами, находившимися в частной собственности с 90-х годов прошлого века. Стоимость земельных участков – 6,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает Укринформ.

«Решением Михайловского районного суда Запорожской области удовлетворен иск Энергодарской местной прокуратуры о возвращении в государственную собственность земельных участков историко-культурного назначения (курганов) площадью 0,0628 га стоимостью 6,5 млн грн», – говорится в сообщении прокуратуры Запорожской области.

По данным прокуратуры, археологические памятники перешли в частную собственность в конце 1990-х годов во время распаевания земель на территории Михайловского поселкового совета. При этом курганы не были выделены в государственных актах на право частной собственности на землю, а охранные обязательства по ним не определялись.

Обнаружив этот факт, Энергодарская местная прокуратура обратилась в суд с требованием признать ранее выданный государственный акт на право частной собственности на исторические земли недействительным и вернуть в пользу государства земельные участки.

Как отмечает прокуратура, решение суда о возвращении курганов государству вступило в силу. Сейчас принимаются меры относительно фактической передачи земельных участков государству.

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