В Испании второй раз похоронили Сальвадора Дали

Эксгумированные останки живописца Сальвадора Дали, которые изымали ради получения ДНК для проведения теста на отцовство, перезахоронили в Театре-музее в испанском Фигерасе.

Об этом информировал фонд «Гала – Сальвадор Дали», – сообщает comments.ua.

В фонде уточнили, что останки Дали «были снова похоронены и покоятся под куполом Театра-музея в Фигерасе».

Процедура началась в четверг в 18.00 по местному времени и завершилась лишь в 1.15 пятницы.

Теперь музей открыт для посещений и работает по обычному графику.

Напомним, останки Сальвадора дали были эксгумированы в июле 2017 года. Соответствующее решение суд вынес в связи с иском Пилар Арбель, которая заявила, что Сальвадор Дали является ее отцом. В ходе эксгумации были взяты пробы волос, ногтей, зубов, также были изъяты две длинные кости. После проведения ДНК-теста было установлено, что испанка не является дочерью Дали. В прокуратуре Испании заявили, что будут добиваться взыскания судебных расходов с Абель.

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