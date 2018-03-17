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суббота, 17 марта, 2018, 20:37 Общество
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В Японии создали робота-баскетболиста, намного ловчее спортсменов-людей

В Японии рабочие компании Toyota создали робота-баскетболиста, который безупречно бросает мяч в корзину при возможности свободного броска.

Об этом сообщает Общественное.

Когда робота поставили играть против профессиональных спортсменов, CUE (именно так зовут робота) победил.

Отмечается, что замечательные навыки бросания мяча являются не единственным, что он может. CUE также помогает человеку выбрать наилучшую позицию для того, чтобы совершить идеальный бросок.

 

 
БаскетболЯпониятехнологииработы
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