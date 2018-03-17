В Украине каждый пятый человек в возрасте от 12 лет курит

Каждый пятый человек в возрасте от 12 лет в Украине курит.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Госстат.

«По данным опроса, вредную привычку курить имеет каждый пятый человек в возрасте 12 лет и старше, из которых 38% курят более 20 лет», – говорится в сообщении.

Так, 43% мужчин в возрасте от 18-59 лет в Украине курят. Еще 23% лиц нетрудоспособного возраста также признались в курении.

Согласно данным исследования среди взрослых мужчин курит 43% лиц в возрасте 18-59 лет и 23% лиц нетрудоспособного возраста. В том, что имеют эту вредную привычку, признались 7% женщин в возрасте 18-58 лет. Среди 16-17-летних подростков курят 6% юношей и 2% девушек.

Как отмечается, 35% курильщиков в среднем выкуривают за сутки от 6 до 10 сигарет, 32% – от 16 до 20 сигарет.

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