В СМИ выбрали пять самых резонансных предсказаний Стивена Хокинга

На днях не стало известного британского астрофизика и популяризатора науки Стивена Хокинга. За свою жизнь он сделал немало прогнозов о новых технологиях и открытиях, которые могут повлиять на судьбу всего человечества.

Представители СМИ выбрали пять наиболее резонансных предсказаний знаменитого ученого, и опубликовали их в Сети, – сообщает comments.ua.

Первое – прогноз о черных дырах. Физика всегда интересовали черные дыры. В отличие от большинства украинских ученых, он не считал эти космические тела «безнадежными». Он считал, что черные дыры являются источником радиации и являются местом, где зарождаются парные виртуальные частицы, приходящие из ниоткуда. Хокинг был уверен, что эти небесные тела засасывают отрицательно заряженные частицы, которые сжимаются до тех пор, пока не происходит взрыв, эквивалентный взрыву миллиона атомных бомб.

Второе – прогноз о путешествиях во времени. Хокинг всегда был скептически настроен по поводу путешествий в прошлое. Физик доказывал, что даже попытка прорваться сквозь время, разорвала бы пространственно-временной континуум. В то же время, ученый не скрывал, что путешествие в будущее не отразится на пространстве и времени так катастрофически, а следовательно – оно возможно.

Третье – прогноз об апокалипсисе. Ученый предсказал, что мир погибнет в течение 1000 лет в результате техногенной катастрофы. Финальным аккордом для человечества может стать ядерная война, вирус-мутант или искусственный интеллект. Последнего Хокинг опасался сильнее всего. Он был уверен, что как только человек создаст искусственный разум, способный к самовоспроизводству, то просто и рационально устранит своего создателя, как лишнее звено.

Четвертое – прогноз о колонизации космоса. Физик уверял, что людям пора уже сегодня позаботиться о запасном убежище, на случай, если Земля погибнет или станет непригодной для homo sapiens. В качестве альтернативы Голубой планете ученый предлагал Луну или Марс. Также Хокинг посоветовал в течение полувека разведать и другие звездные системы кроме Солнечной. Особое внимание, по его словам, нужно уделить планете Proxima b в системе Альфа Центавра.

Пятое – прогноз о науке и религии. Несмотря на исповедание атеизма, он все же верил в некоторые законы мироустройства, которые актуальны и в остальной Вселенной. Он добавил, что смерть – это окончательно и бесповоротно. Все рассказы о загробной жизни он считал выдумкой и уверял, что смерть происходит тогда, когда мозг полностью исчерпывает жизненные ресурсы.

Физик до последнего верил в торжество науки над религией, хотя полвека назад именно ученые почти похоронили его. Ему давали всего три года жизни.

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