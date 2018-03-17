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суббота, 17 марта, 2018, 0:26 Общество
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В Румынии мужчина не смог доказать суду, что живой

Уроженец Румынии, ошибочно признанный умершим, не смог доказать суду, что жив.

Об этом сообщает Facenews.

Дело 63-летнего Константина Релиу (Constantin Reliu) рассматривался в пятницу, 16 марта, в румынском городе Васлуй. Его доводы были отброшены, поскольку он поздно подал апелляцию. Решение суда окончательное и не может быть обжаловано.

Мужчина узнал о своей «смерти», когда вернулся в Румынию после 26-летнего отсутствия. С 1992 года Релиу жил в Турции и потерял контакт с семьей, оставшейся на родине. Жена решила, что он умер, и в 2016 году оформила сертификат о его смерти.

Через два года турецкие власти депортировали Релиу, жившего в стране с просроченными документами. В Румынии мужчина обнаружил, что его считают умершим.

«Официально я мертв, хотя и жив. У меня нет заработка, и я не могу ничего делать, потому что считаюсь мертвым», – сетует он.
РумыниясмертьсудКурьезы
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