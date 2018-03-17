В предпоследний день ХІІ зимней Паралимпиады-2018 Украина завоевала две медали

Сегодня, 17 марта, в южнокорейском Пхенчхане, где продолжаются XII зимние Паралимпийские игры-2018, было разыграно шесть комплектов медалей в лыжном спорте, где в двух гонках украинские паралимпийцы завоевали медали.

Григорий Вовчинский / news.pn

На счету нашей команды одна серебряная и одна бронзовая награды, сообщает официальный сайт соревнований. В мужской гонке «сидящих» на 10 км Григорий Вовчинский завоевал «серебро», пропустив вперед Йошихиро Нитту из Японии. Бронзовую медаль завоевал Марк Арендз из Канады.

Максим Яровой / news.pn

А в гонке на 7,5 км среди «сидячих» Максим Яровой замкнул тройку призеров, завоевав «бронзу». Его опередили Син Е Хюн из Южной Кореи и Даниэль Кноссен из США.

Таким образом, на счету нашей команды теперь шесть золотых, семь серебряных и восемь бронзовых наград – 21 медаль. Паралимпийская сборная Украины опустилась с четвертого на пятое место в общекомандном медальном зачете, пропустив вперед команду Канады, завоевавшую сегодня две золотые медали.

Нашу сборную опережают в медальном зачете команды США (12-5-8), Независимых паралимпийских атлетов (8-10-6), Канады (8-1-15) и Германии (6-8-2).

Напомним, XII зимняя Паралимпиада-2018 завершится в Пхенчхане завтра, 18 февраля.

Медальный зачет XII зимней Паралимпиады-2018 (соревнования 10 – 17 марта)

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