В нескольких городах России полиция массово задерживает сторонников Навального

Сегодня, 17 марта, в нескольких российских городах были задержаны сотрудники штабов Алексея Навального и его сторонники.

Об этом сообщает meduza.

В Новокузнецке полицейские увезли из штаба волонтера Федора Атаманченко, изъяв также несколько десятков листовок. В Воронеже в территориальной избирательной комиссии (ТИК) был задержан координатор штаба Павел Поташев. В Сочи задержан координатор штаба Константин Зыков, который является членом ТИК, и его жена Татьяна.

В Санкт-Петербурге в 22-й ТИК был задержан муниципальный депутат Даниил Кен, которого «Фонтанка» называет сторонником Навального. Кен собирался подать уведомление о назначении членом комиссии с правом совещательного голоса. По его словам, председатель ТИК вызвал полицию под предлогом, что Кен кого-то ударил.

В Тюмени на руководителя штаба составили протокол о незаконной агитации; накануне изъяли более двух тысяч листовок. На границе Кемеровской области полицейские остановили автобус с наблюдателями, которые ехали из Томской области.

В Калининграде накануне были задержаны за раздачу листовок двое волонтеров, в субботу их привезли в суд.

16 марта волонтеры и сотрудники штабов также были задержаны в Нижнем Тагиле, в подмосковном Королеве и Красноярске.

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