В МИД ответили на претензии РФ за недопуск россиян к выборам в Украине

В Министерстве иностранных дел Украины считают кощунством ссылки Россией на нарушение Украиной международных правозащитных норм в связи с недопуском российских граждан на территорию российских дипломатических учреждений для участия в выборах президента РФ.
Об этом сообщила в Twitter спикер МИДа Марьяна Беца.
«Кощунство. Незаконным является проведение РФ нелегитимных выборов в оккупированном Крыму, война на Донбассе, захват заложников», – написала Беца.
Ранее Россия направила ноту в МИД Украины с требованием обеспечить российскому дипломатическому представительству возможность «выполнять возложенные на него функции».
Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что русских в Украине не допустят к дипучреждениям РФ 18 марта для голосования на выборах президента.