В Лондоне из-за непогоды отменили сотни авиарейсов

В лондонском аэропорту Хитроу отменили более 100 субботних авиарейсов из-за ожидаемых плохих погодных условий.

Об этом со ссылкой на Independent сообщает «Укринформ».

«Более 100 субботних рейсов в и из Хитроу были отменены накануне из-за плохой погоды», – говорится в сообщении.

В число отмененных полетов входят 86 международных и внутренних рейсов компании British Airways.

Были также отменены несколько внутренних рейсов - в Эдинбург, Глазго и Манчестер, а также полеты в Амстердам, Дублин, Женеву и Париж.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.