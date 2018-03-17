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суббота, 17 марта, 2018, 22:20 Мир
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В Лондоне из-за непогоды отменили сотни авиарейсов

В лондонском аэропорту Хитроу отменили более 100 субботних авиарейсов из-за ожидаемых плохих погодных условий.

Об этом со ссылкой на Independent сообщает «Укринформ».

«Более 100 субботних рейсов в и из Хитроу были отменены накануне из-за плохой погоды», – говорится в сообщении.

В число отмененных полетов входят 86 международных и внутренних рейсов компании British Airways.

Были также отменены несколько внутренних рейсов -  в Эдинбург, Глазго и Манчестер, а также полеты в Амстердам, Дублин, Женеву и Париж.
Лондоннепогодааэропорты
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