суббота, 17 марта, 2018, 22:20 Мир
В Лондоне из-за непогоды отменили сотни авиарейсов
В лондонском аэропорту Хитроу отменили более 100 субботних авиарейсов из-за ожидаемых плохих погодных условий.
Об этом со ссылкой на Independent сообщает «Укринформ».
«Более 100 субботних рейсов в и из Хитроу были отменены накануне из-за плохой погоды», – говорится в сообщении.
В число отмененных полетов входят 86 международных и внутренних рейсов компании British Airways.
Были также отменены несколько внутренних рейсов - в Эдинбург, Глазго и Манчестер, а также полеты в Амстердам, Дублин, Женеву и Париж.
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