В Киеве прокуратура задержала женщину, подозреваемую в завладении 250 млн гривен Укргазбанка

Прокуратура Киева задержала женщину, которую подозревают в организации преступной схемы по завладению 250 миллионов гривен государственного банка ПАО «Укргазбанк».

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

«Установлено, что в 2015 году указанное лицо, под предлогом оказания услуг по разрешению проблемной задолженности банковских учреждений, умышленно и по предварительному сговору с другими лицами, организовала подделку ряда документов относительно отчуждения кредитного портфеля государственного банка ПАО «Укргазбанк», – говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что женщина создала ряд фиктивных предприятий. Их руководителями она назначила подконтрольных лиц.

Кроме того, подозреваемая вовлекла в качестве соисполнителей других лиц, которые нашли нотариуса, который засвидетельствовал незаконные сделки.

«В результате указанных действий банк лишается права требования по кредиту, а имущество которое находилось в залоге банка на сумму 250 млн гривен, незаконно выбыло из-под его ипотеки», – рассказывают в прокуратуре.

По согласованию с прокурором в уголовном производстве 38-летней женщине сообщено о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе лица, которое предоставляет публичные услуги и фиктивном предпринимательстве.

Сейчас по ходатайству прокуратуры задержанному избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается, прокуратура устанавливает других лиц, причастных к совершению этого преступления.

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