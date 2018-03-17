В Днепре появился крупнейший в Восточной Европе храм Армянской апостольской церкви

Церемонию освящения провел действующий 132-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян, первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II.
На открытие собралось более 3 тысяч гостей из Украины и мира, в частности, священнослужители со всех армянских храмов Украины. Также были приглашены представители всех религиозных конфессий Днепра, представители власти и общественности.
Фото: Радио Свобода
Этот храм в Днепре почти 15 лет строился армянской общиной города. Первый камень в фундамент заложили летом 2003 года.