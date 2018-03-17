В Днепре появился крупнейший в Восточной Европе храм Армянской апостольской церкви

В Днепре в субботу торжественно открыли храмовый комплекс Святого Григора Лусаворича – крупнейший в Восточной Европе храм Армянской апостольской церкви.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Церемонию освящения провел действующий 132-й Верховный Патриарх и Католикос всех армян, первоиерарх Армянской апостольской церкви Гарегин II.

На открытие собралось более 3 тысяч гостей из Украины и мира, в частности, священнослужители со всех армянских храмов Украины. Также были приглашены представители всех религиозных конфессий Днепра, представители власти и общественности.

Фото: Радио Свобода

Этот храм в Днепре почти 15 лет строился армянской общиной города. Первый камень в фундамент заложили летом 2003 года.

Сооружение построено по традициям армянского зодчества и облицовано вулканическим камнем туф особенного, персикового оттенка, который доставляли непосредственно из Армении. Архитекторы храма – Варужан Айрапетян, Хачик Даниелян и Самвел Макян. Орнамент и фигуры на фасаде здания выполнил мастер-резчик по камню из Армении Хачатрян Арутюнов. По словам представителей армянской общины, по армянским традициям, церковь является не только духовным центром, но и выполняет роль культурного центра. При храме действует армянская воскресная школа. На территории храма установлены традиционные памятные камни – хачкары. Храм расположен неподалеку от бывшего проспекта Калинина, который теперь носит имя героя Небесной сотни Сергея Нигояна.

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