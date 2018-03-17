Умер хакер, который выдал властям США данные об информаторе WikiLeaks

Умер хакер Адриан Ламо, который выдал властям США данные для ареста информатора WikiLeaks Челси Мэннинг. Ему было 37 лет, причина смерти неизвестна.
Об этом сообщает BBC News.
О смерти Ламо его друзьям сообщил отец Марио.
«Ушел яркий ум и сострадательная душа», – написал он в Facebook, добавив, что сообщает об этом «с огромной скорбью и разбитым сердцем».
Ламо был причастен ко взлому баз данных Microsoft и серверов газеты The New York Times. О передаче засекреченной информации Челси Мэннинг, которая тогда была мужчиной по имени Брэдли, сама сообщила Ламо в онлайн-переписке.
В интервью the Guardian в 2011 году Ламо заявил, что решение выдать Мэннинг американской власти он не принимал, но оно на него «давило».
В 2013 году Мэннинг осудили к 35 годам лишения свободы. В мае 2017 она вышла на свободу по указу президента Барака Обамы, который он подписал перед уходом с поста главы государства.
Мэннинг передал WikiLeaks секретные документы, в том числе видеозапись расстрела мирных жителей в Ираке американским военным вертолетом. Жертвами атаки стали семь человек, среди которых журналист агентства Reuters. До этого Мэннинг, будучи мужчиной, служила в армии США и была специалистом по анализу данных разведки при батальоне в Ираке.