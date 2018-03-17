Украинец, пострадавший на горнолыжном курорте в Грузии – в реанимации

Гражданин Украины, который пострадал в результате аварии на канатной дороге горнолыжного курорта Гудаури в Грузии, находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Об этом сообщил врач тбилисского Национального медицинского центра им.Гудушаури Николоз Карцивадзе, пишет Радио Свобода.

По словам медика, двое пациентов, которых направили в медицинский центр после инцидента, уже покинули клинику.

Сейчас в медцентре находятся пятеро пострадавших, среди которых и украинец, которому нужна была операция.

«Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии, их состояние стабильное. Скорее всего, сегодня или завтра их выпишут», – отметил врач.

Напомним, из-за неисправности подъемника на грузинском горнолыжном курорте Гудаури травмам подверглись отдыхающие. Официально на курорте сообщили, что пострадали 10 человек.

Министерство внутренних дел Грузии и управление развития курортов Министерства экономики страны заявляло о восьмерых пострадавших, у которых в основном переломы и ушибы.

Среди причин аварии рассматривают отключение электроэнергии, однако компания Energo-Pro Georgia заявляет, что на курорте Гудаури такие факты не были зафиксированы.

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