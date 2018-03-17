Украина в январе увеличила импорт на 31,4%, а экспорт – на 23,5%, – Госстат

В январе 2018 года экспорт товаров увеличился на 23,5%, а импорт – на 31,4% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом говорится в информации Государственной службы статистики, – сообщает РБК-Украина.

В частности, согласно данным, внешнеторговые операции проводились со 191 страной мира.

«В январе 2018 года экспорт товаров составил 3724,2 млн долларов, импорт – 4008,3 млн долларов. По сравнению с январем 2017 года экспорт увеличился на 23,5% (на 709,7 млн долларов), импорт – на 31,4% (на 958,5 млн долларов)», – сообщает Госстат.

Также отмечается, что отрицательное сальдо составило 284,1 млн долларов (в январе 2017 года также было отрицательным – 35,3 млн долларов). Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,93 (в январе 2017 года – 0,99). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 191 страны мира.

Напомним, как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины одобрил расширение сфер поддержки украинского экспорта в законе об Экспортно-кредитном агентстве (ЭКА).

В частности, правительство поддержало проект об изменениях в законы относительно обеспечения работы Экспортно-кредитного агентства. Документ предусматривает создание условий для защиты украинских экспортеров от рисков неплатежей и финансовых потерь, повышение конкурентоспособности украинских производителей на мировых рынках.

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