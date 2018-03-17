Украина перейдет на европейские стандарты измерения газа

Компания «Укртрансгаз», которая эксплуатирует систему магистральных газопроводов и подземных хранилищ газа страны, готовится к переходу на европейские измерительные стандарты.

Об этом в Фейсбук сообщила пресс-служба компании.

Как отмечается, на этой неделе метрологи «Укртрансгаза» приняли участие в первом заседании Совета стандартизации и метрологии нефтегазового комплекса.

«Новосозданная организация, которая объединила основных игроков газового рынка, является площадкой для обмена опытом и обеспечения единства участников рынка в процессах адаптации к новым правилам работы», – говорится в сообщении.

«Украина должна перейти от старых советских стандартов к новым, принятым в странах ЕС. Например, если мы сейчас меряем газ в кубических метрах, то в будущем перейдем на энергетические единицы – в МДж или кВт*ч или Гкал", – подчеркнули в пресс-службе.

В компании сообщили, что в будущем будет проведена работа по внедрению новых технологических регламентов и модернизации оборудования УТГ согласно новым стандартам.

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