Учителю из Ганы, рисовавшему окна программ на доске, подарили компьютеры

В прошлом месяце в Сети распространились фотографии африканского учителя Ричарда Акота, которому приходилось преподавать информатику, рисуя окна разных программ мелом на доске.

Об этом со ссылкой на Quartz сообщает BIRDINinFLIGHT.

Мужчина работает в начальной школе в ганском селе, где нет ни одного компьютера, но все равно пытается подготовить учеников к национальному экзамену по информатике.

После того, как снимки с уроков Акота разошлись по СМИ и социальным сетям, многие вызвались помочь учителю. Интернет-пользователи выразили готовность перечислить ему деньги на покупку техники, а позже на ситуацию обратила внимание даже компания Microsoft, которая пообещала подарить компьютер.

Сам Акот поблагодарил Microsoft, но отметил, что один компьютер мало что изменит – для полноценного обучения селу нужно по крайней мере несколько десятков устройств. На днях помочь сельскому учителю вызвалась еще одна компания – компьютерная школа NIIT: ученикам Акота подарили сразу пять компьютеров, а сам он получил личный ноутбук.

Компьютерная школа подарила ученикам Акота пять компьютеров

Многие жители Ганы предложили выдвинуть Акота на национальную премию «Учитель года»: победитель получает в подарок дом в месте, которое выберет сам.

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