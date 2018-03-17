«UA: Первый» извинился за трансляцию карты Украины без Крыма

В пятницу вечером телеканал «UA: Первый» ошибочно показал карту Украины без Крыма.

Об этом сообщила пресс-служба самого телеканала, извинившись перед зрителями.

«Сегодня, 16 марта, в вечернем выпуске новостей на «UA: Первый» в прямом эфире произошла техническая ошибка, вследствие которой зрители 27 секунд видели карту Украины с ошибками. В частности, на карте не были отражены названия областей и городов, а также показана территория без полуострова Крым», – говорится в сообщении.

На телеканале объяснили, что картинка с картой Украины состоит из нескольких десятков элементов, которые накладываются друг на друга слоями в специальной программе для редактирования графики (Adobe After Effects).

«Каждую надпись, каждый цвет, каждое изображение можно сделать видимым, поставив соответствующую отметку в программе», – добавили в пресс-службе.

«Когда дизайнер новостей делал графику для прогноза погоды, он работал с единственным шаблоном, который используется для визуализации всех событий. Ошибочно, выключая ненужные для этой новости элементы, дизайнер выключил и несколько нужных слоев: изображение Крыма и названия всех областей», – отметили на телеканале.

Там добавили, что поскольку этот слайд готовился уже во время прямого эфира новостей, у выпускающего режиссера не было возможности его проверить.

«Следовательно, зрители увидели такие критические и очень грубые ошибки», – констатировали на «UA: Первый».

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