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суббота, 17 марта, 2018, 17:50 События
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Трагедия на Филиппинах: самолет упал на жилой квартал, погибли десять человек

На Филиппинах в провинции Булакан в результате аварии самолета погибли десять человек.

Судно двигалось по маршруту Пларидел – Лаоаг, сообщает CNN Philippines.

Погибли пятеро членов экипажа самолета.

Еще пятеро погибших были членами одной семьи, которая находилась на момент аварии в доме,  на который упал самолет.

По данным Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.
самолетыФилиппинытрагедия
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2018-03-17 19:38:50