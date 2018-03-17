Трагедия на Филиппинах: самолет упал на жилой квартал, погибли десять человек

На Филиппинах в провинции Булакан в результате аварии самолета погибли десять человек.

Судно двигалось по маршруту Пларидел – Лаоаг, сообщает CNN Philippines.

Погибли пятеро членов экипажа самолета.

Еще пятеро погибших были членами одной семьи, которая находилась на момент аварии в доме, на который упал самолет.

По данным Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.

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