суббота, 17 марта, 2018, 17:50 События
Трагедия на Филиппинах: самолет упал на жилой квартал, погибли десять человек
На Филиппинах в провинции Булакан в результате аварии самолета погибли десять человек.
Судно двигалось по маршруту Пларидел – Лаоаг, сообщает CNN Philippines.
Погибли пятеро членов экипажа самолета.
Еще пятеро погибших были членами одной семьи, которая находилась на момент аварии в доме, на который упал самолет.
По данным Организации гражданской авиации Филиппин, самолет Piper PA-23 Apache находился в эксплуатации авиакомпании Lite Air Express.
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