Си Цзиньпина единогласно переизбрали на пост председателя КНР

Депутаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва единогласно проголосовали за переизбрание Си Цзиньпина на пост председателя КНР.

Об этом передает ABC News, – сообщает nv.ru.

Си Цзиньпин также переизбран на высшую государственную должность по управлению вооруженными силами – председателя Центрального военного совета КНР.

Как сообщается, выборы главы государства состоялись путем тайного голосования утром в субботу, 17 марта.

Си Цзиньпин занимает должности главы китайского государства и ЦВС с 2013 года.

Напомним, что до 11 марта этого года председатель КНР мог избираться сроком на пять лет и занимать эту должность не более двух сроков, однако на нынешней сессии депутаты ВСНП внесли поправки в конституцию страны, отменив ограничение на срок полномочий.

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