Стартовал конкурс «Программист 2018»: есть возможность выиграть поездку в Японию

В Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко открыли образовательный проект «Программист 2018».

Инициировал конкурс благотворительный Фонд Бориса Колесникова, – сообщают организаторы.

Для будущих программистов его проводят впервые. Так поддерживают молодых специалистов. Президент Фонда подчеркнул, что в последнее время усилилась тенденция выезда за границу лучших украинских специалистов ИТ-сферы. Цель конкурса «Программист» – поддержать талантливую молодежь, которая должна работать в Украине. «Задача Фонда – показать студентам мир, Японию, ее достижения в электронной промышленности и информационных технологиях, начиная с 1950-1960-х годов прошлого века, когда благодаря высоким технологиям, экономика Японии показала рекордные темпы роста. На сегодня это одна из мощнейших стран в мире, которая работает над стратегией «Общество 5.0», пока мы, условно говоря, обсуждаем «Общество 2.2», украинских студентов ждет встреча со страной, где будущее уже наступило», – отметил Борис Колесников.

К участию в конкурсе «Программист» приглашаются все ведущие вузы страны. Студенты, которые заинтересовались проектом, до 1 мая должны зарегистрироваться на сайте благотворительного Фонда. Затем конкурсанты сформируют свои команды (по пять человек) и в июне на хакатоне презентуют членам жюри программные продукты, мобильные приложения, стратегии для решения поставленных перед ними задач. Победителями «Программиста 2018» станут шесть команд, которые представят перспективные и социально значимые проекты. Эти тридцать молодых специалистов будут награждены дипломами на поездку в Японию, которая состоится в октябре.

С нетерпением конкурса ждет студентка третьего курса Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Мария Саранцева. «Я очень заинтересована проектом. Хочу попробовать свои силы. Хорошо, что благотворительный Фонд дает возможность студентам реализовать свой потенциал и перенять опыт за рубежом», – рассказала Мария.

Отметим, благотворительный Фонд Бориса Колесникова реализует образовательные проекты для студентов авиационных, морских, архитектурных, аграрных, пищевых и транспортных вузов уже 10 лет подряд. ®

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