СБУ выдворила российскую журналистку, которая планировала провокации

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, Гончарова «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора».

«В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», – заявили в СБУ.

Отмечается, что Гончарова «планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины».

Как известно, 18 марта Россия проводит «выборы» президента, которые состоятся на территории оккупированного Крыма.

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