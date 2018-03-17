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суббота, 17 марта, 2018, 16:13 Политика
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СБУ выдворила российскую журналистку, которая планировала провокации

Служба безопасности Украины выдворила сотрудницу телеканала «Россия-24» Наталью Гончарову с запретом въезда в Украину сроком на три года.

Об этом 17 марта сообщили в пресс-центре СБУ.

По данным ведомства, Гончарова «осуществляла подготовку антиукраинских видеосюжетов в интересах страны-агрессора».

«В начале марта россиянка подготовила четыре провокационных видеоматериала, которые в искаженном виде подавали ситуацию в нашем государстве, дезинформировали мировое сообщество и наносили вред международному имиджу Украины», – заявили в СБУ.

Отмечается, что Гончарова «планировала проведение информационной провокации путем тенденциозного освещения выборов президента РФ на территории Украины».

Как известно, 18 марта Россия проводит «выборы» президента, которые состоятся на территории оккупированного Крыма.
СБУпровокациироссийские журналисты
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