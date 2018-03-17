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суббота, 17 марта, 2018, 21:14 Общество
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Президента Американской киноакадемии заподозрили в сексуальных домогательствах

В Американскую киноакадемию, которая объявляет победителей премии «Оскар», поступили три жалобы на ее президента, 75-летнего оператора и режиссера Джона Бейли.

Об этом сообщает Variety.

Детали обвинений против Бейли не сообщаются. По данным издания, в академии начали проверку.

Бейли известен как оператор многих культовых фильмов, в том числе: «День сурка», «Большое разочарование» и «Американский жиголо». Президентом киноакадемии был избран в августе 2017 года.

 
СШАсексуальные домогательства
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