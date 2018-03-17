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суббота, 17 марта, 2018, 0:52 Политика
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Порошенко призвал Эрдогана игнорировать выборы президента России в оккупированном Крыму

Президент Петр Порошенко призывает Президента Турции Реджепа Эрдогана не признавать результаты выборов Президента России в анексованном Крыму.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента по результатам телефонного разговора Порошенко и Эрдогана.

Согласно сообщению, Порошенко поблагодарил Президента Турции за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Он отметил, что разговор происходит накануне президентских выборов в России, которые она собирается провести также на территории Крыма.

«Президент Украины призвал своего турецкого коллегу не признавать результаты нелегитимных выборов, а также воздержаться от участия турецких граждан в их мониторинга на временно оккупированном полуострове», – говорится в сообщении.

Также во время разговора стороны согласовали график дальнейших контактов на высшем уровне, в том числе с целью проведения седьмого заседания Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией.

Собеседники также высказались за скорейшую финализации переговоров по заключению соглашения о зоне свободной торговли между двумя государствами.
Петр Порошенковыборыоккупирован Крым
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