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суббота, 17 марта, 2018, 20:20 Политика
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Порошенко на Востоке вручил ордена и медали военным

Президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ.

Как сообщает пресс-служба Президента, во время поездки он посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими.

«За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ», – сообщили в пресс-службе.

Фото: Прес-служба Президента
Фото: Пресс-служба Президента

Там уточнили, что семеро военных награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью «За военную службу Украине».
армиянаградыПетр Порошенко
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