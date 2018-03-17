суббота, 17 марта, 2018, 20:20 Политика
Порошенко на Востоке вручил ордена и медали военным
Президент Петр Порошенко во время поездки в Донецкую и Луганскую области вручил награды 12 военнослужащим ВСУ.
Как сообщает пресс-служба Президента, во время поездки он посетил передовые позиции Вооруженных сил Украины и пообщался с военнослужащими.
«За личное мужество и высокий профессионализм, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге Верховным Главнокомандующим Вооруженных сил Украины были награждены двенадцать военнослужащих ВСУ», – сообщили в пресс-службе.
Фото: Пресс-служба Президента
Там уточнили, что семеро военных награждены орденом Богдана Хмельницкого и пятеро медалью «За военную службу Украине».
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