Польша и Великобритания подписали меморандум по противодействию российской дезинформации

Министры иностранных дел Польши и Великобритании Яцек Чапутович и Борис Джонсон в пятницу, 16 марта, в Лондоне подписали меморандум о сотрудничестве в борьбе с российской дезинформацией в странах Восточной Европы, в частности в Украине и Беларуси.

Об этом сообщает «Польское радио».

Сообщается, что подписанный документ должен укрепить предыдущее сотрудничество в этой сфере, в частности благодаря развитию постановлений декабрьского польско-британского саммита в Варшаве, во время которого был подписан договор об оборонной политике, а также было решено оказать финансовую поддержку языка телеканала «Белсат» в Беларуси. Напомним, ранее президент Польши Анджей Дуда заявил, что реформа системы командования, расширение присутствия войск НАТО на территории Польши и дальнейшая модернизация польской армии связаны с «непредсказуемостью российской политики».

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