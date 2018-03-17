Официально: ФИФА одобрила использование видеоповторов на ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) одобрила использование системы видеопомощи арбитрам (VAR) на матчах чемпионата мира 2018 года.

Такое решение было принято на совете организации в Боготе, сообщает ua-football.com.

Напомним, что ранее ФИФА одобрила тестирование и внедрение системы видеоповторов в марте прошлого года. Система была протестирована на клубном чемпионате мира 2016 года, который прошел в Японии и Кубке конфедераций-2017 в России.

Также система на данный момент внедряется и во многих национальных чемпионатах.

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