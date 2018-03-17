Не все депутаты Херсонского облсовета согласны с непризнанием выборов в оккупированном Крыму

Не все депутаты Херсонского областного совета проголосовали за обращение к правительству Украины с просьбой не признавать выборы российского президента в оккупированном Крыму.

За обращение, принятое на сессии 16 марта, проголосовали 46 депутатов из 56 присутствующих, десять человек при этом участия в голосовании не приняли.

Об этом в Facebook написал представитель украинского Министерства по делам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Денис Чистиков, – сообщает Радио Свобода.

В решении сессии сказано, что депутаты Херсонского областного совета не признают проведение выборов президента России в Крыму и Севастополе, и считают это грубым нарушением норм международного права.

«Я знаю, что десять человек не проголосовали, но о причинах такого их решения говорить не могу, никому такой вопрос не задавал. Думаю, здесь нужно задавать каждому депутату вопрос отдельно, но общих тенденций нет... В целом же, очень хорошо, что решение такое было принято», – отметил в комментарии Крым.Реалии первый заместитель председателя Херсонского облсовета Василий Зеленчук.

Выборы президента России назначены на 18 марта 2018 года – в годовщину российской аннексии Крыма. В них примут участие восемь кандидатов – Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

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