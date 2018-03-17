Нарушение закона: нардепы готовятся обжаловать назначение Людмилы Денисовой омбудсменом

Народные депутаты готовятся обжаловать в Конституционном суде назначение Людмилы Денисовой уполномоченным по правам человека

С таким заявлением выступил народный депутат Мустафа Найем, – сообщает politeka.net.

«Мы считаем, что было нарушение законодательства, было нарушение всех норм, в том числе международных, о независимости омбудсмена. Мы будем обращаться, уже сейчас готовим представление в Конституционный суд относительно нарушения законодательства во время принятия этого решения», – сказал он.

Нардеп пояснил, что было нарушен профильный закон об уполномоченном по правам человека, который предусматривает, что голосование за омбудсмена проходит тайно, через бюллетени.

Он также отметил, что 6 июня 2017 года истек срок, когда поданные кандидатуры, которые рассматривались в сессионном зале 15 марта, могли быть вынесены на голосование.

Также Найем отметил, что Парижские принципы ООН предусматривают, что органы, которые следят за соблюдением прав человека, не должны быть политически ангажированными.

«Денисова даже не вышла из партии, она приостановила членство в партии», – добавил политик.

Как сообщалось ранее, уполномоченный по правам человека, которая пришла в ВР от «Народного фронта», является одним из контролеров компании, что работает в Крыму после аннексии. При этом дочери Денисовой числятся среди учредителей еще пяти крымских компаний.

До оккупации Крыма Денисовой принадлежала четверть строительной компании «Крымжелезобетон». Однако в начале 2015 года ее перерегистрировали в оккупированном Симферополе в соответствии с законодательством РФ.

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