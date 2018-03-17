На выборы в Крым приехали пророссийские наблюдатель и журналист из Германии

В оккупированный Крым на выборы президента России приехали журналист и наблюдатель из Германии.

Об этом в комментарии РИА Крым сообщил заместитель председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям, подконтрольный Кремлю глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.

По его словам, речь идет о главе фракции «Левой партии» в парламенте г. Квакенбрюк Андреасе Маурере, который будет наблюдать за «процессом».

При этом чиновник не уточнил имя немецкого журналиста и издание, на которое он работает.

Гемпель добавил, что в субботу в Крым прилетят еще два гражданина Норвегии: председатель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер и его коллега.

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