На выборы в Крым приехали пророссийские наблюдатель и журналист из Германии

В оккупированный Крым на выборы президента России приехали журналист и наблюдатель из Германии.
Об этом в комментарии РИА Крым сообщил заместитель председателя комитета Госсовета РК по межнациональным отношениям, подконтрольный Кремлю глава крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель.
По его словам, речь идет о главе фракции «Левой партии» в парламенте г. Квакенбрюк Андреасе Маурере, который будет наблюдать за «процессом».
При этом чиновник не уточнил имя немецкого журналиста и издание, на которое он работает.
Гемпель добавил, что в субботу в Крым прилетят еще два гражданина Норвегии: председатель общественной организации «Норвежская народная дипломатия» Хендрик Вебер и его коллега.