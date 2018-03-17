На Львовщине перевернулся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в горном Сколевском районе на Львовщине. Трое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

«Информация о дорожно-транспортном происшествии близ села Орява Сколевского района поступила 17 марта около 07.40. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter... не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в микроавтобусе находились семь пассажиров, все – жители Буковины.

В результате ДТП трех человек доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.

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