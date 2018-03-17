live
Aнонси
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
18 марта, воскресенье
Юрій Михальчишин, політичний аналітик у програмі «Hard з Влащенко» 19 березня о 20:00
Юрій Михальчишин, політичний аналітик у програмі «Hard з Влащенко» 19 березня о 20:00
19 марта, понедельник
Анонс програми Гра у класику
Анонс програми Гра у класику
19 марта, понедельник
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 17 марта, 2018, 20:03 Львов
Читати новину українською
На Львовщине перевернулся микроавтобус с пассажирами

Микроавтобус с пассажирами перевернулся в горном Сколевском районе на Львовщине. Трое пассажиров получили телесные повреждения.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции.

«Информация о дорожно-транспортном происшествии близ села Орява Сколевского района поступила 17 марта около 07.40. По предварительным данным, водитель автомобиля Mercedes Sprinter... не справился с управлением, съехал в кювет, где транспортное средство перевернулось», – говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, в микроавтобусе находились семь пассажиров, все – жители Буковины.

В результате ДТП трех человек доставили в больницу. После оказания медицинской помощи их отпустили домой

Правоохранители выясняют обстоятельства аварии.
ДТПЛьвовская область
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-18 01:29:19