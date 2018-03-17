На Хмельнитчине картонно-бумажная фабрика сбрасывает отходы прямо в реку

В Хмельницкой области местные жители недовольны деятельностью фабрики, которая сбрасывает отходы прямо в местную реку.

Местный житель снял видео, на котором показал сброс отходов фабрики в реку Хомору, – сообщает Апостроф.

По его словам, из ручья и трубы течет грязная вода с крайне неприятным запахом.

Цвет воды также отличается от нормального. На видео заметно, что вода имеет белый оттенок.

Река Хомора протекает через две области – Хмельницкую и Житомирскую и впадает в реку Случь.

Ранее местные жители жаловались на неприятный запах, который имеет вода в реке.

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