Маломуж: Мир имеет повод консолидировать все силы, чтобы поставить Россию на место

Пока нет решительных шагов в ответ на химическую атаку только из-за того, что Британия пока не получила стопроцентной гарантии, что это Россия, а в частности Путин и его спецслужбы.

Это отметил председатель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в эфире программы «Первые о главном. Комментарии» на телеканале ZIK.

«Американцы в некоторой степени политически поддерживают весь процесс, который связан с отравлением Скрипаля и его дочери в Британии. Также Германия и Франция четко заявили о своей позиции. Но пока расследование относительно химического нападения не будет проведено до конца, никаких решительных шагов не будет», – считает Маломуж.

К тому же, замечает он, даже ряд британских следователей заявили, что нужно срочно провести расследование, поскольку след России действительно есть, но нужны факты.

«Важно, что в формате такого расследования подчеркнули обязательным привлечение организации, которая занимается сопровождением и контролем за химическим оружием. А это очень важный фактор, чтобы затем начать полномасштабную операцию против России», – подчеркнул Николай Маломуж.

Также эксперт объяснил, как можно будет давить на Россию, и где ее критические точки.

«Главное для России – это энергоресурсы, в частности нефть и газ. Но от них зависит и Запад, поэтому такой метод давления не всегда оправдан. А потому наиболее болезненным местом являются финансы российского руководства и его окружения.

Так, по информации из достоверных источников, в разных структурах и оффшорных компаниях находится 1 триллион 250 миллиардов долларов так называемого золотого фонда Путина», – отметил экс-председатель Службы внешней разведки Украины.

Однако, делает заключение он, пока не будет окончательных результатов расследования, критические санкции, которые касаются финансовых, энергетических и других систем России, применяться не будут. Поэтому сейчас есть повод консолидировать все силы, чтобы поставить Россию на место.

сии

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