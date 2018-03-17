Компания Renault показала концепт маршрутки будущего

В свежем выпуске программы «Авто24» – на женевском автосалоне французская государственная автомобильная компания Renault презентовала широкую линейку концептов на тему городской мобильности. Но самым интересным является концепт EZ-GO.

Об этом сообщает auto.24tv.ua.

Это такая себе маршрутка будущего – шаттл для шести пассажиров с автопилотом четвертого уровня. У машины нет ни руля, ни педалей, а максимальная скорость ограничена на отметке 50 километров в час.

Французы надеются, что такой общественный транспорт оценят не только государственные учреждения, но и частные компании. Вызвать Renault EZ-GO можно просто нажав кнопку в мобильном приложении или же на экране на остановке.

Интерьер удивляет пассажиров – огромная площадь стекла, длинный диван вдоль окон, а вся информация о путешествии выводится на большой экран под потолком. Машину специально сделали скромной, чтобы не мешать пешеходам наслаждаться видами города. Но активная подвеска может поднять кузов, если надо проехать препятствие. Правда, такой транспорт вряд ли появится на дорогах раньше 2020 года.

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