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суббота, 17 марта, 2018, 0:02 Политика
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Командующий Объединенными силами учился в Москве и имеет меч от королевы Британии

Командующий Объединенными силами Сергей Наев всю свою жизнь был связан исключительно с армией.

Об этом говорится в статье Украинской правды «Главный по Донбассу. Что известно про нового командующего Объединенными силами Наева».

Результат пошуку зображень за запитом "фото Сергій Наєв"

Он родился в Могилев-Подольском Винницкой области. В 1991-м году окончил Московское высшее общевойсковое командное училище.

Наев служил командиром мотострелкового взвода в Германии в 1991-1993 годах, находился в распоряжении командующего Дальневосточного военного округа в России.

С мая 1993 года служит в Вооруженных Силах Украины. В 90-х и начале «нулевых» работал на различных должностях в Западном и Южном оперативных командованиях.

В 2006-2007 годах был слушателем факультета подготовки специалистов оперативно-стратегического уровня Национальной академии обороны Украины. Как лучший выпускник награжден отличием – Мечом Королевы Великобритании, которую получил из рук посла этого государства в Украине.

Как известно, президент Украины Петр Порошенко назначил генерал-лейтенанта Сергея Наева командующим объединенными силами.
Королева ВеликобританииобучениеСергей Наев
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