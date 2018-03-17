Климатологи рассказали, сколько людей останутся без крыши над головой из-за глобального потепления

Более пяти миллионов жителей Земли потеряют крышу над головой к 2100 году из-за роста уровня моря даже в том случае, если Парижские соглашения будут выполнены и планета станет теплее всего на 1,5-2 градуса Цельсия.

Об этом пишут климатологи в статье, опубликованной в журнале Environmental Research Letters, – сообщает newsyou.info.

«Мы привыкли считать, что Парижская хартия спасет нас от всех проблем, связанных с глобальным потеплением. Нам удалось показать, что даже полное выполнение всех обязательств приведет к тому, что жителям многих прибрежных регионов Земли придется бороться с поднятием уровня моря и учащением потопов», – заявил Дэвид Расмуссен, климатолог из Принстонского университета (США).

Уровень мирового океана зависит от средней температуры воздуха, площади ледового покрова, объема стока рек и других климатических параметров. На все эти параметры влияет изменение климата, в связи с чем климатологи и океанологи наблюдают за колебаниями уровня моря. Так, за последнее столетие мировой океан «вырос» на 17 сантиметров. Дальнейшее повышение уровня океана может стать причиной затопления прибрежных районов в Европе и в других частях мира и может ускорить изменение климата.

Как считают многие активисты и климатологи, парижское соглашение по климату, подписанное в декабре 2015 года, позволит нашей планете избежать большую часть подобных негативных изменений, и создаст условия для возвращения ее климата в норму. Расмуссен и его коллеги проверили, так ли это, используя компьютерную модель океанов Земли.

Эта модель, как отмечает Расмуссен, учитывала то, что общий рост уровня моря влияет на различные уголки мирового океана неодинаковым образом – где-то он растет быстрее среднестатистических значений, а в других местах, наоборот, его уровень падает. Поэтому часть низинных регионов Земли может стать дном океана даже при малейшем повышении уровня моря, а другие участки суши при этом не окажутся затопленными.

Руководствуясь этими соображениями, ученые просчитали, как изменится общий уровень моря в ближайшие два века, и использовали эти прогнозы для оценки частоты появления мощных потопов и ураганов на побережье всех континентов и островов мира.

Как показали их расчеты, примерно пять миллионов человек потеряют свои дома уже к началу следующего века, если среднегодовые температуры повысятся всего на 1,5-2 градуса Цельсия. Сильнее всего от этого пострадают два региона – восточное побережье США и берега Балтийского моря. Еще примерно 46-50 миллионов людей, большая часть которых живет в Китае, Японии и Вьетнаме, окажется в крайне неблагоприятных условиях для жизни к 2100 году.

Многие из этих катастрофических изменений, как подчеркивают ученые, будут фактически неизбежны – они будут возникать даже при повышении температуры всего на один градус Цельсия. По этой причине жителям уязвимых побережий мира, и власти стран, где они находятся, стоит заранее подготовиться к будущему «великому потопу», подчеркивают климатологи.

* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.