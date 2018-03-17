Канада выделит более четырех миллионов долларов на поддержку ВСУ

Канада выделит Украине более четырех миллионов долларов США на обучение и обеспечение специального оборудования для ВСУ.

Об этом сообщает Украинская правда.

«Сегодня, чтобы помочь усилить устойчивость Украины, я объявляю о выделении 4,65 миллионов долларов США на поддержку обучения для ВСУ», – сообщила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд.

Она также подчеркнула, что Канада не прекратит поддержку Украины. «Мы будем продолжать поддерживать давление, в том числе через экономические санкции, пока Россия не выполнит свои обязательства по международному праву», – заявила министр.

Кроме этого, Фриланд подчеркнула, что Канада будет продолжать тесно сотрудничать с крымскотатарскими организациями, чтобы найти конкретные пути повышения осведомленности о ситуации в оккупированном Крыму.

Отметим, ранее канадские власти назвали вторжение РФ в Украину крупнейшим нарушением международного права со времен Второй мировой войны.

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