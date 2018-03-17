Гройсман обещает новую космическую программу

Государственное космическое агентство формирует новую общегосударственную целевую научно-техническую программу на следующие 5 лет, ее утверждение произойдет в ближайшие недели.

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, – сообщает Укринформ.

Отмечается, что предыдущая программа закончилась в 2017 году.

«Что касается Космического агентства. Буквально в январе я проводил закрытое совещание со всеми заинтересованными сторонами. Соответственно они сейчас готовят новую программу и будут ее докладывать. Я думаю, что в ближайшие недели будет ее утверждение. И дальше они продолжат свою работу», – сказал Гройсман.

Он подчеркнул, что Украина является космической страной и имеет ряд международных проектов.

«Я определил три задачи для Космического агентства, по которым они сегодня работают», – отметил глава правительства, уточнив, что они касаются, в частности, эффективности взаимодействия с международными проектами, а также внутренних потребностей государства.

«Есть вопросы, о которых я не могу говорить. И мы сейчас ждем от них ответа. Эта работа ведется, будет презентована и будет рассмотрена правительством в секретном режиме», – сказал премьер-министр.

Напомним, в прошлом году Госкосмос Украины больше половины бюджета потратил на погашение кредитов.

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