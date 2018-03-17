ГПУ в ходе обысков в офисах «Новой почты» обнаружила неучтенную наличность

После обысков в офисных и складских помещениях «Новой почты» и родственных с ней предприятий уведомления о подозрении не составлялись и меры пресечения не избирались.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган на своей странице в Facebook в субботу.

«По результатам проведенных обысков обнаружены и изъяты документы по финансово-хозяйственной деятельности ООО «Новая Почта» и указанных выше предприятий и наличные денежные средства, не учтенных и не оприходованных в кассе и в бухгалтерских документах», – сообщила она.

«Досудебное расследование продолжается, сообщение о подозрении не составлялось и меры пресечения не избирались», – отметила Сарган.

Она сообщила, что Главным следственным управлением процессуального руководства Департамента процессуального руководства в уголовных производствах следователей центрального аппарата ГПУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по фактам злоупотребления служебным положением служебными лицами ООО «Новая почта» и других родственных предприятий (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

По словам Сарган, они при участии должностных лиц органов ДФС Украины, с целью получения неправомерной выгоды для «Новой почты», осуществили прикрытие незаконных финансовых услуг предприятия, что привело к непоступлению в бюджеты средств в виде обязательных налоговых сборов и повлекло тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Также расследование проводится по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке (ч. 3 ст. 212 УК Украины), служебными лицами ООО «Новая Почта» в особо крупных размерах при осуществлении лицензионной деятельности по переводу денежных средств, доставке товаров (посылок) и международных перевозок.

«Учитывая требования ст. 222 УПК Украины предоставление более подробной информации в этом уголовном производстве не является возможным», – добавила Сарган.

Как известно, 16 марта представители Генеральной прокуратуры провели около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая почта» в Киеве, Полтаве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Сарган сообщила, что генпрокурор Юрий Луценко взял под личный контроль расследование указанного уголовного производства.

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