live
Aнонси
Анонс програми Перші про головне. Деталі
Анонс програми Перші про головне. Деталі
17 марта, суббота
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
Анонс програми Історична правда з Вахтангом Кіпіані
17 марта, суббота
Анонс програми Вижити в Україні
Анонс програми Вижити в Україні
18 марта, воскресенье
 усі анонси
Online
уся телепрограма телеканал ZIK
суббота, 17 марта, 2018, 10:04 Мир
Читати новину українською
Глава МИД Британии Джонсон отказался пожать руку послу России

Глава МИД Британии Борис Джонсон во время недавней встречи с послом России Александром Яковенко в соответствии с «британским протоколом» не пожал ему руку.

Об этом рассказал сам российский дипломат, – говорят РИА «Новости».

«Есть определенный британский протокол в тех случаях, когда посла вызывают в МИД. Естественно, что всем своим видом он (Джонсон) продемонстрировал свое возмущение политикой России. Он должен был мне сказать неприятные вещи, и поэтому в его представлении посол не заслуживает рукопожатия», – сказал Яковенко.

 

Посол подчеркнул, что отнесся к этому спокойно. «Мы воспринимаем все эти вещи спокойно, для меня разговор с министром, даже по такому для них неприятному поводу – это всегда возможность поговорить и задать те вопросы, которые я хочу поставить», – добавил дипломат.

 
РоссияМИД Великобритании ДжонсонАлександр Яковенко
* Если Вы заметили ошибку в тексте новости, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter.
читайте также
реклама
новости
больше новостей
2018-03-17 12:47:31