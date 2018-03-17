Французского пекаря оштрафовали за то, что работал семь дней в неделю

Во Франции пекаря Седрика Вайвре оштрафовали на €3 тысячи за отказ взять выходной.

Об этом сообщает «Громадське», ссылаясь на Independent.

Летом 2017 года его пекарня работала семь дней в неделю, что, согласно местным законам, является нарушением.

41-летний мужчина якобы нарушил трудовое законодательство страны, держа открытой единственную пекарню в городе Лусиньи-сюр-Барс, чтобы обслуживать туристов.

Жители города и мэр Кристиан Бранле стали на защиту пекаря.

«В туристической зоне важно, чтобы мы работали каждый день в течение лета. Здесь нет ничего хуже, чем закрытые магазины», – сказал Бранле.

Вайвре еще должен уплатить штраф и надеется, что он будет снижен или отменен.

Около 2500 человек подписали ходатайство в его поддержку.

«Вы должны иметь какой-то здравый смысл, мы находимся в зоне, где не очень много конкурентов... Пусть люди работают, если посетители ожидают сервиса», – сказал мэр города.

Отметим, в 2015 году четырех других французских пекарей оштрафовали за то, что их заведения были открыты семь дней в неделю.

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