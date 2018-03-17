Дангадзе отказали в домашнем аресте

Печерский райсуд Киева 16 марта отказался изменить меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест соратнику Михеила Саакашвили Севериону Дангадзе.

Об этом сообщил агентству Интерфакс-Украина адвокат Роман Кругляк.

«Суд не принял во внимание ни опровержение стороной защиты фактов необходимости и возможности проведения следственных (розыскных) действий, ни тот факт, что Михеил Саакашвили как фигурант дела уже не находится на территории Украины, ни то, что материалы в отношении него были выделены в отдельное производство, которое впоследствии было прекращено», – сказал адвокат.

При этом он отметил, что суд признал нарушение прав Дангадзе и принял меры по их восстановлению, в частности, обязал прокурора не препятствовать свиданиям подозреваемого с родными.

Также судья обязал прокурора провести расследование угроз в адрес матери Дангадзе от неустановленных лиц.

Кроме того, 16 марта состоялось еще одно судебное заседание, на котором был допрошен один из двух «засекреченных» свидетелей по так называемому делу «о деньгах Курченко», в котором фигурирует Дангадзе.

Свидетеля допрашивали с использованием телесвязи из помещения, в котором он находился, с изменением его голоса с помощью электронных средств и сокрытием его истинного лица.

«Свидетель использовал заметки, записи, а также сообщил о том, что имел в распоряжении копии протоколов предыдущих допросов. Последний факт вызвал недоумение даже у прокурора. Свидетель путался в событиях и обстоятельствах проведения негласных следственных розыскных действий. Показания свидетеля ставят под сомнение его участие в проведении следственных и розыскных действий, а также реальность знакомства с главными фигурантами дела», – утверждает адвокат Кругляк.

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